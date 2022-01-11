Псковский губернатор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников региональной прокуратуры с профессиональным праздником. Видео он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.
«В ваших рядах служат ответственные и неравнодушные профессионалы, которое тысячам людей помогают реализовывать свои права и добиться справедливости. Это непростая ноша и тяжелый труд, но именно по результатам вашей работы жители во многом судят о способности государства навести порядок, бороться с коррупцией, привлекать к ответственности тех, кто нарушил закон. И мне приятно отметить, что на протяжении всех последних лет сотрудники нашей прокуратуры неизменно показывают себя принципиальными и результативными специалистами», - отметил губернатор.
Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за неравнодушие и высокие результаты служения Отечеству. «Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сил, терпения, удачи и благополучия. С праздником, с Днем работника прокуратуры», - добавил Михаил Ведерников.
Напомним, сегодня, 12 января, прокуратуре России исполняется 300 лет.