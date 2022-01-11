Псковский губернатор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников региональной прокуратуры с профессиональным праздником. Видео он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«В ваших рядах служат ответственные и неравнодушные профессионалы, которое тысячам людей помогают реализовывать свои права и добиться справедливости. Это непростая ноша и тяжелый труд, но именно по результатам вашей работы жители во многом судят о способности государства навести порядок, бороться с коррупцией, привлекать к ответственности тех, кто нарушил закон. И мне приятно отметить, что на протяжении всех последних лет сотрудники нашей прокуратуры неизменно показывают себя принципиальными и результативными специалистами», - отметил губернатор.