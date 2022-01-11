Общество

Псковская инфекционная больница получила статус клинической

Псковская областная инфекционная больница получила статус клинической. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Хорошая новость. Как мы изначально и планировали, Псковская областная клиническая больница получила статус клинической», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Теперь на базе медучреждения можно будет открыть кафедру, чтобы готовить молодые кадры. Больница получит высококвалифицированных специалистов в лице сотрудников кафедры. Врачи смогут проходить здесь аккредитацию, не выезжая в другие регионы, и вести научно-исследовательскую деятельность, уточняет официальный телеграм-канал Псковской области.

Напомним, этот объект здравоохранения был возведен по поручению президента РФ Владимира Путина силами военно-строительного комплекса Минобороны России.

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Областная инфекционная больница находится в Пскове с отделением в Великих Луках. Медучреждения рассчитаны на 300 мест. Они оснащены всем необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.