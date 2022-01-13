Общество

Наталия Соколова захотела вернуться в детство после визита в «Кванториум»

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова посетила детский технопарк «Кванториум» в Пскове. Впечатлениями от визита она поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Наталии Соколовой

«Восторг от результатов труда детей! Робототехника, 3D-программирование, нанотехнологии, виар, микроскопы, коллайдеры, коптеры и другое. Захотелось вернуться в детство, чтобы походить туда на занятия и научиться современным и весьма востребованным навыкам», - сказала Наталия Соколова.

Она отметила, что при сопровождении мотивированных и «очень интересных наставников» у детей усиливается удовлетворение от образовательного процесса, что программирует их на достижение результата. «Спасибо за интересное общение, острые вопросы и познавательную экскурсию», - добавила детский омбудсмен и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Также Наталия Соколова напомнила, что в технопарке еще идет набор на бесплатные занятия, которые начнутся с 18 января.