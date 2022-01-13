Общество

Спад заболеваемости коронавирусом в Псковской области объяснили в Роспотребнадзоре

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал основные причины спада заболеваемости коронавирусом в регионе на новогодних праздниках.

«Действительно, на новогодних праздниках у нас отмечается значительный спад заболеваемости, но должен всех разочаровать. В значительной степени это было связано не только с особенностями течения заболевания», - сказал Александр Нестерук.

Он пояснил, что во время праздников распались устоявшиеся коллективы, сформированные на рабочих и учебных местах, производстве. Вместо этого люди начали встречаться со своими знакомыми, которые зачастую живут за пределами Псковской области.

Приезжали в регион и туристы, многие прибыли из Санкт-Петербурга и Москвы, где сейчас регистрируют наибольшее количество заболевших омикрон-штаммом COVID-19. Все это, по словам специалиста, будет способствовать распространению болезни, а также несет риск того, что в область уже завезли новый штамм инфекции.

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Александр Нестерук также заявил, что спад заболеваемости в новогодние праздники не характеризует интенсивность эпидемиологического процесса, поскольку многие заболевшие люди, у которых клинические признаки болезни проявлялись в слабой форме, отложили свой визит к врачу.

«Те, кто болел легко, на каникулах не обращались за помощью, а сейчас понимают, что у них есть недомогание, поэтому обращаются за помощью, получают больничные листы. Поэтому спад заболеваемости во многом связан с особенностью поведения населения в эти дни», - предположил врач.

По его мнению, на этой неделе ожидается увеличение количества заболевших в статистических данных, в том числе за счет тех жителей области, которые не обратились в медицинские учреждения на праздничных выходных.