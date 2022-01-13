Общество

Вывеску на офисе проекта губернатора в Пскове привели в соответствие с дизайн-кодом

Вывеску на офисе проекта «Команда 2018» в Пскове обновили в соответствии с требованиями дизайн-кода. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«Требования к вывескам в Пскове одинаковы в обязательны для всех. Исключений нет», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, проект «Команда 2018» был инициирован Михаилом Ведерниковым в 2018 году. Команда при поддержке главы региона реализует проекты, направленные на улучшение жизни в Псковской области. Располагается офис на Октябрьском проспекте в Пскове.

Ранее сообщалось, что в 2021 году контрольные мероприятия по приведению вывесок в исторической части города в соответствие с дизайн-кодом проводились ежедневно. Администрация Пскова выдала 176 предупреждений о добровольном приведении вывесок в соответствие, подготовила 39 постановлений о принудительном демонтаже вывесок и выдала более 2,6 тысяч устных уведомлений.