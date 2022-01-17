Общество

Первые желающие окунулись в купель у Мирожского монастыря в Пскове

Первые желающие пришли окунуться в купель на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове сегодня. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, окунуться в прорубь можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и 19 января с 10:00 до 17:00.

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«В это время будут организованы дежурства временного спасательного поста МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Для обеспечения охраны порядка привлекут народные дружины», - рассказал глава администрации города Пскова Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Ранее он сообщил, что специалисты МКУ «Служба благоустройства города» расчистили от снега и кустарника берег, сделали удобный подход, вырубили прорубь и установили деревянную лестницу с поручнями и ограждениями, а также уложили помосты.

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«Толщина льда на реке составляет 22 см. Из вырезанных льдин сложили крест. Помимо купели на площадке установят палатки. В них можно будет переодеться и согреться», - отметил сити-менеджер.