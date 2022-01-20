Общество

Зоозащитник прокомментировала ситуацию с бродячими собаками в Дновском районе

Руководитель автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировала убийство трех собак в Гдовском районе и планы ввести режим чрезвычайной ситуации в Дновском районе из-за стаи бродячих псов.

«Что касается Гдова, хозяйские собаки должны быть дома. Ребят, давайте своих собак от таких людей с ружьями оберегать. Это наши собаки, наша ответственность, наша любовь. Пожалуйста, пусть они будут дома. Очень жаль этих животных», - сказала Мария Величко, отметив, что у двух из расстрелянных животных были хозяева.

Напомним, после убийства собак в Гдовском районе полиция возбудила по уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

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«А в Дно надо работать. Насколько мне известно, там ситуация не очень хорошая, подобных стай у нас в Пскове уже очень давно нет. Надо, чтобы как-то организовывались зоозащитники или чтобы сама администрация уже принимала на себя ответственность и начинала работать, мы можем передать им свой опыт», - заметила руководитель зоозащитной организации «Шанс».