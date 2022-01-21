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Общество

Партия вакцины «Спутник Лайт» поступит в Псковскую область в воскресенье

23.01.2022 13:20|ПсковКомментариев: 0

Около 11,5 тысяч доз препарата «Спутник Лайт», предназначенного для ревакцинации пациентов от коронавируса, привезут в Псковскую область в воскресенье, 23 января. Об этом сегодня информирует «МК в Пскове» со ссылкой на сообщение губернатора Михаила Ведерникова.

Отмечается, что препараты прибудут до 22 часов. Сразу после этого начнется их распределение по районам. Благодаря этому, отметил Михаил Ведерников, «Спутник Лайт» уже утром будет доступен «во всех пунктах вакцинации».

«Обращаю внимание руководителей на персональную ответственность за исполнение поручения, - заявил губернатор. - Выражаю искреннюю благодарность Минздраву и лично Михаилу Альбертовичу Мурашко за оперативную помощь!»

Источник: Псковская Лента Новостей
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