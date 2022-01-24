Николай Красиков: Улучшение демографии — одна из задач перинатального центра

Улучшение демографии — одна из задач Псковского перинатального центра, поставленная властями региона. Об этом на пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный врач медицинского учреждения Николай Красиков.
Николая Красикова назначили на должность главного врача учреждения относительно недавно, в ноябре 2021 года. Перед новым руководителем был поставлен ряд задач, в числе которых есть как медицинские, так и немедицинские вопросы.
Кроме того, по его словам, население Пскова испытывает потребность в получении сервисных услуг — партнерские роды, так называемые «мягкие» роды, возможность лечения за пределами госпрограммы получения бесплатной медицинской помощи. Развитие таких сервисов также являлось задачей учреждения.
«Также наша задача — это повышение рождаемости, ведь на сегодняшний день мы испытываем демографический кризис. Для увеличения рождаемости необходимо, в том числе, повышать качество оказания медицинской помощи, проводить обследование супружеских пар, которые столкнулись с бесплодием, повышать доступность вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе и экстракорпорального оплодотворения — это важные задачи в решении демографических проблем», - добавил Николай Красиков.