Анна Кузыченко ответила на вопрос о планах прививать детей «Спутником М» в школах

Управление образования администрации Пскова не располагает информацией о планах закрепления вакцинации подростков в возрасте от 12 лет от коронавируса за образовательными учреждениями. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко.
Напомним, что в понедельник, 24 января, в Псковскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет, привиться ею можно в учреждениях здравоохранения.