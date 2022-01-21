Общество

Первая партия вакцины для детей поступит в Псковскую область

В понедельник, 24 января, в Псковскую область придет первая партия «СпутникМ» для вакцинации детей 12-17 лет. Об этом в своем инстаграм-аккаунте в воскресенье вечером сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, 960 доз будут распределены по поликлиникам Псковской области. Уже в среду они будут доступны для желающих.

«Порядок вакцинации исключительно добровольный, она проводится по инициативе и с письменного разрешения родителей ребенка. Для этого нужно прийти в поликлинику и заполнить соответствующее заявление», - пояснил глава региона.

«Новый штамм омикрон особенно опасен для детей, – об этом буквально вчера еще раз заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Поэтому появление "СпутникМ" особенно актуально. Добавлю от себя: у очень многих знакомых болеют детки. 3-5 дней очень тяжело - лихорадка, t 39-40.

Не агитирую. Решайте сами. Вакцина есть», - заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что ранее Михаил Ведерников прокомментировал динамику распространения коронавируса в Псковской области.

Смотрите также Михаил Ведерников: Динамика заболеваемости очень высокая

«За неделю рост заболеваемости составил порядка 40%. Динамика очень высокая! Соблюдайте все меры противовирусной безопасности», - призвал губернатор. Он также порекомендовал жителям области записываться на ревакцинацию.

«Спутник Лайт поехал в районы Псковской области. Кто его ждал - записывайтесь на ревакцинацию. Будем здоровы!» - заключил Михаил Ведерников.