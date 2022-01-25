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Общество

Имя ему омикрон

26.01.2022 17:35|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области растет число заболевших, увеличивается доля варианта омикрон и количество зараженных детей. В областном центре объявили дистант, а в остальных школах администрация должна будет отправлять контактных на недельный карантин — сразу целыми классами. В регионе заболеваемость ниже, чем по стране, но сильно выше, чем была еще неделю назад. Последние данные по ситуации в области с ковидом собрала Юлия Магера.

 

Накрыло детей

Школьники из Пскова и Псковского района отправляются на дистанционку. Псковская Лента Новостей первой сообщила об этом своим читателям. Информация подтвердилась на совещании у губернатора Михаила Ведерникова. Школы уходят на дистант уже завтра, 27 января. Пока до 4 февраля. Для младших классов будут работать дежурные группы. Сам переход на подобный формат обучения — констатация медицинского факта: нас уже накрывает новой волной, все сбились следить, какой по счету.

«Неблагополучная» и «напряженная», такой назвал ситуацию в учреждениях образования Александр Нестерук, главный государственный санитарный врач по Псковской области.

На 21 января коронавирусом болели дети в 64 классах (34 школы), 5 дошкольных группах (5 детсадов), 6 студенческих группах (3 ссуза). С начала года количество детей в структуре заболевших растет неделя за неделей и к 23 января достигло 15,7%. В эту дату больными в регионе значились 4 450 человек, значит, 700 болеющих — дети. За один только день 25 января в инфекционку поступило сразу 14 детей, это самое большое число с начала пандемии.

Александр Нестерук 25 января подписал постановление. По нему народу за партами поубавится и за пределами Пскова. Образовательным учреждениям велено в течение 12 часов после выявления больного проводить дезинфекцию. И совершать ее потом каждый день на протяжении недели. На этот же срок вводится измерение температуры всем работникам и учащимся дважды в день. Совещания в этот период велено проводить только в чрезвычайных случаях или по видеосвязи. Самое главное, нужно подавать списки контактных и отстранять их от работы и учебы на одну неделю. Делать это должна администрация школ под контролем областного комитета по образованию, не дожидаясь предписания Роспотребнадзора, как это было раньше.

«По каждому заболевшему ребенку уходит домой целый класс, а нам некогда бумаги писать, очень много детей болеет, очень, - пояснил Александр Нестерук. - Положение введено, чтобы в образовательных учреждениях знали, что должны делать, и выполняли это сами».

В начале недели для подростков 12-17 лет в регион пришла вакцина «Спутник М».

«Новый штамм омикрон особенно опасен для детей, - рассказал губернатор Михаил Ведерников. - У очень многих знакомых болеют детки. Три-пять дней очень тяжело - лихорадка, температура 39-40. Не агитирую. Решайте сами. Вакцина есть».

«Волна будет крупнее и шире»

Какой величины неприятности приближаются к Псковской области, понятно по сводкам из других регионов. В Москве на три недели закрыли плановую госпитализацию детей, в столице за две недели число заболевших несовершеннолетних скакнуло в 14 раз. А в Петербурге больным с легкой формой велено самостоятельно добираться до поликлиник на анализы и за лекарствами, система здравоохранения под валом больных не в силах обработать все запросы на выезд. Ситуацию в Псковской области главный внештатный инфекционист региона Елена Карзанова называет «вдох-выдох», то есть продохнуть пока можно.

«Но это может закончиться сегодня, может через неделю, - предупреждает она. - У нас логичное продолжение той ситуации, которая творится в России и во всем мире. Волна будет крупнее и шире чем то, что до этого мы переносили».

По данным Роспотребнадзора, суточная заболеваемость в Псковской области составляет 27,2 на 100 тысяч населения, это почти наполовину меньше, чем по стране и ниже, чем в любом другом регионе Северо-Запада. Если сравнивать не с другими, а с собой же, картина получается не такая радужная, недельный рост заболеваемости составляет 40%. Прирост по две сотни заболевших и по пять-семь умерших каждый день. Вариант омикрон выявляют уже в четверти случаев (несколько дней назад его доля составляла 20%), у остальных старая недобрая дельта.

Рост заболеваемости в Псковской области по данным федерального оперштаба.

В ожидании широкого распространения омикрона в начале года в регионе приняли решение не сокращать коечный фонд, отведенный под коронавирусных больных, хотя треть коек на тот момент стояла свободными. Как говорит губернатор, «хороший результат получается чаще всего тогда, когда заранее готовишься к худшему».

Оптимистичное ожидание связано с превращением коронавируса в обычный грипп. Такой прогноз на год дал президент РАН Александр Сергеев. С оговоркой про «хорошие, надежные протоколы по применению лекарств». Текущий высокий уровень смертности он назвал «расплатой за непривитость».

В Псковской области оба компонента прививки получили 273 532 человек, еще почти пять тысяч человек укололись пока один раз.

На войну с чесноком

Читатели Псковской Ленты Новостей не рассчитывают на увеличение интереса к вакцинации с приходом омикрона. Об этом говорят данные опроса, проведенного на сайте на прошлой неделе. Треть ждет сбоев в системе здравоохранения, треть находится в ожидании новых ограничений и почти столько же считают, что ничего не изменится.

Ждавшие ограничений только что их дождались. Про сбои в системе здравоохранения жители региона регулярно рассказывают в Instagram Михаила Ведерникова, соответствующие комментарии появляются под каждым постом, независимо от темы публикации. Одни не могут дождаться врача, результатов теста или госпитализации, другие жалуются на очереди в поликлиниках и невозможность туда дозвониться. Доходит и до абсурда. Смайлик «рука-лицо» (такой обычно отправляют в ответ на очевидную глупость) от губернатора заслужил комментатор за вопрос, ждать ли отмены QR-кодов в связи с омикроном.

Инфекционист Елена Карзанова призывает «не пытаться обгадить всю медицину разом».

«В Санкт-Петербурге ковидные сами идут в поликлинику, у нас все-таки участковая служба приезжает на дом, - напоминает она. - Да, есть какие-то задержки, но поликлиники четко работают, нацелены на своевременность. Если врачу положено обслужить двадцать-тридцать вызовов, а он выполняет семьдесят? Это не автоматизированные системы, а живые люди. Медицину нельзя растянуть сильнее. Если каждый будет отвечать за свое здоровье, всем станет лучше».

В беседе с корреспондентом ПЛН она выразила надежду на «трезвый ум народа».

«Народ уставший, испуганный, я понимаю, - сказала инфекционист. - Мы уже два года в этой ситуации. Главное не паниковать, не надо ничего бояться. Паника и страхи очень сильно вредят иммунитету. Вакцинация и достижение коллективного иммунитета просто необходимы для того, чтобы закончить, наконец, с этими военными действиями. Устали люди, устали медики — мы такие же люди. Пожалейте ближнего, вакцинируйтесь и убедите в этом своих родных».

Она напомнила, что на этой войне все средства хороши, не только маски, мытье рук и социальная дистанция, но даже такое «неспецифическое средство профилактики» как чеснок. Что ж, чеснок, так чеснок. Лишь бы сбывались только оптимистичные прогнозы.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #дети #образование #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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