Общество

В Пскове определили макеты дизайнерских крышек люков

В Пскове определили макеты дизайнерских крышек люков. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.

«Голосование по выбору макетов дизайнерских люков завершено! В нем приняли участие около тысячи подписчиков! Отличная обратная связь! Спасибо!» - поделился Борис Елкин.

Сити-менеджер представил три образца, за которые проголосовало большинство:

«Лютый зверь». Крышка люка повторяет один из вариантов Псковской деньги – монеты независимой Псковской республики, которую чеканили с 1425 по 1510 год.

«Снеток». Повторяющийся узор в виде царской рыбки, которой торговали на Рыбных рядах - символ развитой некогда отрасли в Пскове.

«А псковские люки самые красивые». Надпись отсылает к текстовым росписям псковских храмов и сочетает в себе древнерусский стиль и современное содержание.

«Все предложенные для голосования варианты одобрили эксперты, в том числе научные сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника! Спасибо студии дизайна Михаила Гнедина за интересную работу!» - поблагодарил Борис Елкин.

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В ближайшее время выпустят первую партию. Крышки разместят на пешеходной зоне в исторической части Пскова.