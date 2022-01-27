В Пскове определили макеты дизайнерских крышек люков. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в Instagram.
«Голосование по выбору макетов дизайнерских люков завершено! В нем приняли участие около тысячи подписчиков! Отличная обратная связь! Спасибо!» - поделился Борис Елкин.
Сити-менеджер представил три образца, за которые проголосовало большинство:
«Все предложенные для голосования варианты одобрили эксперты, в том числе научные сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника! Спасибо студии дизайна Михаила Гнедина за интересную работу!» - поблагодарил Борис Елкин.
В ближайшее время выпустят первую партию. Крышки разместят на пешеходной зоне в исторической части Пскова.