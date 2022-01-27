Общество

Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО

Два ребенка умерли от коронавируса в СЗФО в пятницу, 28 января. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в еженедельном обращении, опубликованном в Инстаграм.

«Заболеваемость коронавирусом среди детей выросла на 64%. Среди заболевших есть и младенцы. Для тех, кто считает что омикрон-штамм неопасен - только в пятницу в округе умерли 2 ребенка», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что дети 12-17 лет могут привиться от коронавируса вакциной «Гам-Ковид-Вак-М». Родители юных жителей Псковской области уже подали первые 150 согласий на вакцинацию. Заполнить соответствующее заявление можно в детской поликлинике по месту жительства.

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«Омикрон-штамм больше всего распространен в Пскове и Псковском районе, где уровень заболеваемости в 1,5 раза превышает средний по региону уровень заболеваемости. При этом, в Великих Луках ситуация обратная. Здесь случаи заболевания омикрон-штаммом скорее единичные», - добавил Михаил Ведерников.