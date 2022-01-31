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Общество

Разбитый почти на 40 фрагментов бронеавтомобиль отреставрировали в Пскове

31.01.2022 17:51|ПсковКомментариев: 0

Реставрация бронеавтомобиля БА-6 завершилась в мастерской «Арьергард» в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил реставратор, бывший заместитель главы городской администрации Александр Коновалов.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Коновалова

«Реставрация полностью завершена, бронеавтомобиль поехал в Новгородскую область, где его разместят в большом военно-историческом музее, который сейчас там создается», - рассказал Александр Коновалов. 

Он напомнил, что реставрация началась 1 сентября 2021 года. Всего она заняла шесть месяцев, в январе мастерская провела ходовые испытания бронеавтомобиля в Пскове.

«С учетом того, что еще 1 сентября этот бронеавтомобиль, который только сейчас можно назвать бронеавтомобилем, был весь искореженный, разбитый почти на четыре десятка фрагментов, работой весь коллектив доволен. Самое главное даже не то, что мы смогли осилить эту работу, а то, что у этой машины есть реальная история. Она действительно обороняла Великий Новгород. Точно известен экипаж, дата и обстоятельства ее гибели, и вот 80 лет и 6 месяцев спустя эта машина получила второе дыхание», - отметил Александр Коновалов. 

БА-6 — советский средний бронеавтомобиль межвоенного периода и времен Великой Отечественной войны. При создании бронеавтомобиля применялось трехосное (6 × 4) шасси грузового автомобиля ГАЗ-ААА. БА-6 является представителем семейства средних бронеавтомобилей разработки Ижорского завода, пишет «Википедия». По основным характеристикам и конструктивным решениям (конфигурации корпуса и башни, вооружения, силового агрегата и т. п.) БА-6 принципиально не отличался от своего предшественника БА-3.

Всего в 1936-1939 годах был выпущен 431 бронеавтомобиль, уцелели единицы. Они активно применялась частями РККА в ходе военных конфликтов конца 1930-х — начала 1940-х годов. Кроме того, данные бронеавтомобили использовались армиями Второй Испанской Республики и Монголии.

Теги: #реставрация #псков #военная техника
Источник: Псковская Лента Новостей
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