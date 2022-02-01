Общество

Назвать количество планет в Солнечной системе смогли только 60% опрошенных псковичей

Только 60,4% подписчиков сообщества «Клуб любителей астрономии Псковской области» социальной сети «ВКонтакте» знают, сколько планет в Солнечной системе. К такому выводу администраторы группы пришли по итогу опроса, который проходил в январе.

Фото: Петр Митрофанов / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

Подписчикам сообщества предлагали ответить на 20 вопросов по астрономии. Всего на тест прислали 619 ответов от респондентов в возрасте от 7 до 74 лет.

При этом 19 и максимальные 20 баллов по результатам теста получили всего 35 и 22 респондента соответственно, что составляет в сумме 9,2% от общего количества опрошенных. 18,6% подписчиков набрали менее половины баллов.

Проанализировав результаты исследования, администраторы сообщества пришли к следующим выводам: