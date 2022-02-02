40 детей привили от коронавируса в Пскове. Об этом журналистам сообщила главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех 2 февраля.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
«40 детей привито, все перенесли вакцинацию хорошо. Побочных эффектов не было», - отметила она.
Эльвира Мелех напомнила, что вакцинировать первых подростков начали в четверг, 27 января. Она подчеркнула, что родитель обязательно должен написать заявление о том, что он хочет привить ребенка.
«Заявление нужно написать дома в произвольной форме и прислать нам на электронную почту, можно без посещения поликлиники. Практически все заявления, которые у меня сейчас есть, присланы по электронной почте. Надо указать данные и телефон. Дальше мы активно созваниваемся с родителями и приглашаем детей к себе», - добавила главный врач.
Напомним, в конце января в Псковскую область поступило 480 двухкомпонентных комплектов вакцины «Спутник М». Они были распределены по всем медицинским учреждениям региона. Иммунизация проводится в детской городской поликлинике Пскова и детских отделениях районных больниц.