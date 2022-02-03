Более 600 беременных псковичек привились от коронавируса

Почти 70% взрослого населения, подлежащего вакцинации от COVID-19, привито в Псковской области. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
«На сегодняшний день порядка 70,6% подлежащего вакцинации взрослого населения провакцинировано и полностью привилось от COVID-19 69% взрослого населения, ревакцинировались в области 40 512 человек», - сказала Марина Гаращенко.
По ее словам, регионе прививку от коронавируса сделали 646 беременных женщин, что составляет 31,5% от подлежащих вакцинации в этой категории.
Также от коронавируса вакцинировались 160 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.