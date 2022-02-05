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Общество

Псковичам дали совет, что делать при упадке сил

05.02.2022 23:00|ПсковКомментариев: 0

Главный врач Псковской инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, дала рекомендации, что делать при упадке сил.

Главврач подчеркнула, что необходимо наладить режим сна и отдыха. «Возможно назначение в профилактических дозах витамина D под контролем 25-ОН», - отметила она.

Кроме того, Анастасия Повторейко рассказала, как наладить режим сна. Она отметила, что необходимо соблюдать сам режим, а также вести ежедневную физическую активность, совершать прогулки перед сном.

«Следите за питанием, избегайте кофеиносодержащих напитков. Убирайте гаджеты перед сном», - добавила она.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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