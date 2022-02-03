Общество

Псковский врач дала совет планирующим беременность после прививки от COVID-19

Планировать беременность можно через 28 дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат регионального парламента Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Через какое время после прививки от COVID мужчине можно планировать зачатие?» - спросили у главврача.

«Планировать беременность можно через 28 дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса – в срок, когда формируется защитный иммунитет против COVID-19», - ответила Анастасия Повторейко.

По данным ВОЗ и результатов клинических исследований негативных влияний вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет, добавила она.