Страна невыученных уроков

«История не терпит невыученных уроков», - на мини-конференции «Голгофа. Точка отсчёта: Псков. Старое Вознесение. Духовенство Псковской епархии в 20-30-е гг. ХХ века», которая прошла 2 февраля в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва, эта мысль пронизывала выступления большинства участников.
Центральной темой мероприятия стали судьбы реабилитированных священников Псковской земли и активных мирян, помогавших церкви в тяжелые для страны годы. На своем пути все эти люди оказывались в одной точке - псковском храме Старое Вознесение, что на улице Советской. Здесь, а также в расположенных рядом домах монастырского комплекса, в 20-30-е годы располагались службы ОГПУ и НКВД.
Память истории
До сих пор память обо всех политзаключенных, прошедших через это место, никак не музеефицирована. Однако не так давно появилась инициатива, которая позволит восстановить справедливость и оживить имена тех, для кого Старое Вознесение стало личной Голгофой - Лобным местом, проверкой веры, нравственных ценностей и жизненных принципов.
Псковская Лента Новостей уже рассказывала об этом проекте в публикации «Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение». Открывая мини-конференцию, экскурсовод Юлия Никифорова, которая является автором и куратором инициативы, напомнила об основной идее инициативы, которая складывается из трех направлений работы.
Первое из них связано с изучением подвижничества священников Псковской епархии. Второе касается сбора живых историй псковичей, прошедших через Старое Вознесение. В рамках проекта проходят встречи с родными, у которых будет возможность рассказать о жертвах репрессий, поделиться воспоминаниями. Наконец, третий блок проекта – поисковые работы и обустройство места захоронения, которое находится совсем рядом с храмом Старое Вознесение – на Алексеевском кладбище, рядом с церковью Алексея с Поля.
По мнению Юлии Никифоровой, музеефикация храма, ставшего невольным свидетелем трагедии народа, несет в себе и социальную, и культурную, и нравственную, и психотерапевтическую роль. На встрече с участниками мини-конференции она процитировала слова Юрия Полякова из романа «Любовь в эпоху перемен»: «Кровь неодолимая сила, исподволь ведущая человека по жизни... Кровь, текущая в твоих венах, помнит то, чего не помнишь ты... Эта забытая память определяет многое, если не всё – поэтому лучше жить в согласии со своей кровью, а не вопреки».
Экскурсовод рассказала присутствующим о том, что одним из источников проекта стала история ее рода: прадед Юлии, Михаил Феофанович Матвеев в числе других политзаключенных в 1937 году отправился на суд в Ленинград и затем в ГУЛАГ именно из Старого Вознесения.
В «Книгах памяти», где собраны имена жертв политических репрессий в СССР, о прадеде Юлии - всего пара строчек: «1885 г. р., уроженец д. Кятицы Полновского р-на, русский, колхозник, арестован 07 декабря 1937 г., осужден «тройкой» УНКВД Ленинградской обл. 30 декабря 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет л/с. Реабилитирован 12 декабря 1958 г. (ПсковКП-6)». На самом деле за этими словами и сухими цифрами - целая жизнь и искаженные человеческие судьбы ближайших потомков старосты Озерской церкви.
По данным историков, в Псковской области с 20-х по 50-е годы XX века органы ОГПУ и НКВД завели 31 тыс. 220 уголовных дел по политическим обвинениям в отношении 50 тыс. 370 человек. Точно сказать, сколько судеб связано с храмом Старое Вознесение, пока сложно, ясно одно: их – тысячи. И у каждого - своя трагедия и своя правда, которые составят смысловой центр проекта.
Память веры
«Я не мог отказаться от участия в этом проекте, - признался историк церкви, заведующий кафедрой церковной и социальной истории, декан исторического факультета Свято-Филаретовского православно-христианского института, кандидат исторических наук, доцент Константин Обозный. - Хоть я и не псковских корней, но это место стало для меня родным. Старое Вознесение - это пульсирующая рана, которая до сих пор не зажила».
Историк напомнил, что говоря о репрессиях в отношении духовенства, стоит помнить не только о сталинском времени (по разным оценкам тогда было репрессировано более 150 тысяч священников, около 80 тысяч из них были расстреляны без суда и следствия), но и о годах красного террора.
По мнению ученого, исследование живых историй очень перспективно: до сих пор живы не только родственники, но и ученики священников - есть возможность их разыскать, собрать свидетельства, документы, фотографии. «Мы начинаем не с нуля, - подчеркнул Константин Обозный. - Есть Книга памяти, но она еще не доведена до конца. И есть Псковский синодик, который в 2000-е годы был издан по благословению духовника Снетогорского монастыря архимандрита Гермогена (Муртазова)». К слову, Константин Обозный упомянул, что о необходимости заниматься темой Старого Вознесения говорил известный в Пскове священник Владимир Андреев, скончавшийся в 2015 году, - друг отца Павла Адельгейма, талантливый ученый, педагог и самоотверженный пастырь Церкви.
Как считает Константин Обозный, задача музейного проекта «Голгофа. Точка отсчета. Псков. Старое Вознесение» - не только показать трагедию исторических событий, но и сохранить память для потомков с позиций христианского мировосприятия, исходя из мысли, сформулированной теологом Тертуллианом: «Кровь мучеников — семя христианства».
С точкой зрения историка согласен настоятель храма Старое Вознесение иерей Олег Иванов. Рассказав об истории Вознесенского монастыря, познакомив гостей с архивными фотографиями и сведениями, он отметил, что музеефикация этого места позволит наглядно показать, что такое сила русского православия, кровь новомучеников, и вспомнить тех людей, которые продолжили жить по закону Божию несмотря на гонения и испытания.
Настоятель храма Петра и Павла (д.Спицыно, Гдовский р-н) иерей Григорий Ивасенко поделился со слушателями историей создания документальной ленты «Отец Пётр», посвященной рассказу о жизни его предшественника, священника Петра Волокославского, который был репрессирован и тоже прошел через Старое Вознесение, а после был расстрелян. Сведений о нем почти не сохранилось, но все же удалось разыскать внучку настоятеля Людмилу Чернявскую. Режиссер Глеб Петров записал ее воспоминания и истории местных жителей и создал на их основе киноленту, которую в любой момент можно посмотреть на YouTube-канале Высшей школы режиссёров и сценаристов.
Личная память
К обсуждению будущего проекта присоединилась также краевед, журналист и издатель, член Союза писателей, Союза журналистов России председатель Псковского региональное отделение Союза краеведов России Тамара Вересова. Она поделилась с участниками мини-конференции личной историей своего рода, страницами жизней родственников, собранными буквально по крупицам: еще сорок лет назад говорить о репрессированных в семьях было не то что не принято, но даже опасно. О таких родных в большинстве случаев старались забыть, находясь под страхом ужасного клейма «враг народа». «Хотелось бы всех поименно назвать, но отняли список, и негде узнать», - с горечью процитировала строки Анны Ахматовой из поэмы «Реквием» Тамара Васильевна.
Фото: Библиотека Василёва
В продолжение этой важной темы исследователь, краевед Андрей Дерягин рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются историки, изучающие судьбы священников Великолукской епархии в годы сталинских репрессий. В разные годы Великие Луки и окрестные земли относились то к Калининской области (ныне Тверская), то к Псковской, а то и вовсе были отдельным административным регионом. На данный момент существует Псковский синодик, где увековечена память духовенства Псковской епархии. Великолукского же аналога не существует: до сих пор непонятно, сколько священников и активных мирян пострадало в годы репрессий в южной части нашего региона. «Всех мы не знаем, но хотелось бы, чтобы их круг был очерчен», - подчеркнул Андрей Дерягин.
Их судьбы также могли бы стать важной частью мультимедийной экспозиции в Старом Вознесении, которое, по мнению краеведа, должно стать местом, куда семьи со всех уголков России могут прийти и попрощаться со своими предками. Андрей Дерягин поделился личной историей своей семьи: прадеда его жены, поляка по национальности, простого мастера кондитерского цеха, приговорили к высшей мере наказания по обвинению в шпионаже, сославшись на показания ранее расстрелянного свидетеля. На протяжении долгих лет семья жила с пониманием, что их родственник - враг народа. Сегодня храм Старое Вознесение для них - это знаковая точка на карте, кровно связанная с биографией каждого.
В семье петербурженки Татьяны Смирновой, также принявшей участие в мини-конференции, судьбу репрессированного прадеда обсуждать не боялись, наоборот, по ее признанию, все детство было пропитано разговорами о нем. Псаломщика Степанова Федора Степановича из деревни Кубасово Струго-Красненского района родные разыскивали на протяжении многих лет, надеясь на то, что он жив. Это история сотен тысяч русских людей: на самом деле все эти годы мужчины уже не было на свете - его расстреляли чуть ли не спустя месяц после ареста.
«Мы продолжим работу над проектом, - сказала в заключение мини-конференции Юлия Никифорова. - Все дороги тех, у кого родные прошли через репрессии тех лет, должны вести к Старому Вознесению». Добавим, что познакомиться с видеозаписью мини-конференции «Голгофа. Точка отсчёта: Псков. Старое Вознесение. Духовенство Псковской епархии в 20-30-е гг. ХХ века» вы можете на YouTube-канале Историко-краеведческой библиотеки имени Василёва по ССЫЛКЕ >>>
Елена Никитина