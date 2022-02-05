Общество

Страна невыученных уроков

«История не терпит невыученных уроков», - на мини-конференции «Голгофа. Точка отсчёта: Псков. Старое Вознесение. Духовенство Псковской епархии в 20-30-е гг. ХХ века», которая прошла 2 февраля в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва, эта мысль пронизывала выступления большинства участников.

Центральной темой мероприятия стали судьбы реабилитированных священников Псковской земли и активных мирян, помогавших церкви в тяжелые для страны годы. На своем пути все эти люди оказывались в одной точке - псковском храме Старое Вознесение, что на улице Советской. Здесь, а также в расположенных рядом домах монастырского комплекса, в 20-30-е годы располагались службы ОГПУ и НКВД.

Память истории

До сих пор память обо всех политзаключенных, прошедших через это место, никак не музеефицирована. Однако не так давно появилась инициатива, которая позволит восстановить справедливость и оживить имена тех, для кого Старое Вознесение стало личной Голгофой - Лобным местом, проверкой веры, нравственных ценностей и жизненных принципов.

Псковская Лента Новостей уже рассказывала об этом проекте в публикации «Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение». Открывая мини-конференцию, экскурсовод Юлия Никифорова, которая является автором и куратором инициативы, напомнила об основной идее инициативы, которая складывается из трех направлений работы.

Первое из них связано с изучением подвижничества священников Псковской епархии. Второе касается сбора живых историй псковичей, прошедших через Старое Вознесение. В рамках проекта проходят встречи с родными, у которых будет возможность рассказать о жертвах репрессий, поделиться воспоминаниями. Наконец, третий блок проекта – поисковые работы и обустройство места захоронения, которое находится совсем рядом с храмом Старое Вознесение – на Алексеевском кладбище, рядом с церковью Алексея с Поля.

По мнению Юлии Никифоровой, музеефикация храма, ставшего невольным свидетелем трагедии народа, несет в себе и социальную, и культурную, и нравственную, и психотерапевтическую роль. На встрече с участниками мини-конференции она процитировала слова Юрия Полякова из романа «Любовь в эпоху перемен»: «Кровь неодолимая сила, исподволь ведущая человека по жизни... Кровь, текущая в твоих венах, помнит то, чего не помнишь ты... Эта забытая память определяет многое, если не всё – поэтому лучше жить в согласии со своей кровью, а не вопреки».

Экскурсовод рассказала присутствующим о том, что одним из источников проекта стала история ее рода: прадед Юлии, Михаил Феофанович Матвеев в числе других политзаключенных в 1937 году отправился на суд в Ленинград и затем в ГУЛАГ именно из Старого Вознесения.

В «Книгах памяти», где собраны имена жертв политических репрессий в СССР, о прадеде Юлии - всего пара строчек: «1885 г. р., уроженец д. Кятицы Полновского р-на, русский, колхозник, арестован 07 декабря 1937 г., осужден «тройкой» УНКВД Ленинградской обл. 30 декабря 1937 г. по ст. 58-10 УК РСФСР на 10 лет л/с. Реабилитирован 12 декабря 1958 г. (ПсковКП-6)». На самом деле за этими словами и сухими цифрами - целая жизнь и искаженные человеческие судьбы ближайших потомков старосты Озерской церкви.

По данным историков, в Псковской области с 20-х по 50-е годы XX века органы ОГПУ и НКВД завели 31 тыс. 220 уголовных дел по политическим обвинениям в отношении 50 тыс. 370 человек. Точно сказать, сколько судеб связано с храмом Старое Вознесение, пока сложно, ясно одно: их – тысячи. И у каждого - своя трагедия и своя правда, которые составят смысловой центр проекта.

Память веры

«Я не мог отказаться от участия в этом проекте, - признался историк церкви, заведующий кафедрой церковной и социальной истории, декан исторического факультета Свято-Филаретовского православно-христианского института, кандидат исторических наук, доцент Константин Обозный. - Хоть я и не псковских корней, но это место стало для меня родным. Старое Вознесение - это пульсирующая рана, которая до сих пор не зажила».

Историк напомнил, что говоря о репрессиях в отношении духовенства, стоит помнить не только о сталинском времени (по разным оценкам тогда было репрессировано более 150 тысяч священников, около 80 тысяч из них были расстреляны без суда и следствия), но и о годах красного террора.

По мнению ученого, исследование живых историй очень перспективно: до сих пор живы не только родственники, но и ученики священников - есть возможность их разыскать, собрать свидетельства, документы, фотографии. «Мы начинаем не с нуля, - подчеркнул Константин Обозный. - Есть Книга памяти, но она еще не доведена до конца. И есть Псковский синодик, который в 2000-е годы был издан по благословению духовника Снетогорского монастыря архимандрита Гермогена (Муртазова)». К слову, Константин Обозный упомянул, что о необходимости заниматься темой Старого Вознесения говорил известный в Пскове священник Владимир Андреев, скончавшийся в 2015 году, - друг отца Павла Адельгейма, талантливый ученый, педагог и самоотверженный пастырь Церкви.

Как считает Константин Обозный, задача музейного проекта «Голгофа. Точка отсчета. Псков. Старое Вознесение» - не только показать трагедию исторических событий, но и сохранить память для потомков с позиций христианского мировосприятия, исходя из мысли, сформулированной теологом Тертуллианом: «Кровь мучеников — семя христианства».

С точкой зрения историка согласен настоятель храма Старое Вознесение иерей Олег Иванов. Рассказав об истории Вознесенского монастыря, познакомив гостей с архивными фотографиями и сведениями, он отметил, что музеефикация этого места позволит наглядно показать, что такое сила русского православия, кровь новомучеников, и вспомнить тех людей, которые продолжили жить по закону Божию несмотря на гонения и испытания.

Сегодня, 6 февраля, празднуется Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов. Среди пострадавших за веру в ХХ веке – святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, избрание которого произошло в Храме Христа Спасителя (1925); святые царственные страстотерпцы; священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1918); священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномученик митрополит Серафим (Чичагов) (1937); ключарь Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918) и целый сонм святых явленных и неявленных.

Настоятель храма Петра и Павла (д.Спицыно, Гдовский р-н) иерей Григорий Ивасенко поделился со слушателями историей создания документальной ленты «Отец Пётр», посвященной рассказу о жизни его предшественника, священника Петра Волокославского, который был репрессирован и тоже прошел через Старое Вознесение, а после был расстрелян. Сведений о нем почти не сохранилось, но все же удалось разыскать внучку настоятеля Людмилу Чернявскую. Режиссер Глеб Петров записал ее воспоминания и истории местных жителей и создал на их основе киноленту, которую в любой момент можно посмотреть на YouTube-канале Высшей школы режиссёров и сценаристов.

Личная память

К обсуждению будущего проекта присоединилась также краевед, журналист и издатель, член Союза писателей, Союза журналистов России председатель Псковского региональное отделение Союза краеведов России Тамара Вересова. Она поделилась с участниками мини-конференции личной историей своего рода, страницами жизней родственников, собранными буквально по крупицам: еще сорок лет назад говорить о репрессированных в семьях было не то что не принято, но даже опасно. О таких родных в большинстве случаев старались забыть, находясь под страхом ужасного клейма «враг народа». «Хотелось бы всех поименно назвать, но отняли список, и негде узнать», - с горечью процитировала строки Анны Ахматовой из поэмы «Реквием» Тамара Васильевна.

Фото: Библиотека Василёва

В продолжение этой важной темы исследователь, краевед Андрей Дерягин рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются историки, изучающие судьбы священников Великолукской епархии в годы сталинских репрессий. В разные годы Великие Луки и окрестные земли относились то к Калининской области (ныне Тверская), то к Псковской, а то и вовсе были отдельным административным регионом. На данный момент существует Псковский синодик, где увековечена память духовенства Псковской епархии. Великолукского же аналога не существует: до сих пор непонятно, сколько священников и активных мирян пострадало в годы репрессий в южной части нашего региона. «Всех мы не знаем, но хотелось бы, чтобы их круг был очерчен», - подчеркнул Андрей Дерягин.

Их судьбы также могли бы стать важной частью мультимедийной экспозиции в Старом Вознесении, которое, по мнению краеведа, должно стать местом, куда семьи со всех уголков России могут прийти и попрощаться со своими предками. Андрей Дерягин поделился личной историей своей семьи: прадеда его жены, поляка по национальности, простого мастера кондитерского цеха, приговорили к высшей мере наказания по обвинению в шпионаже, сославшись на показания ранее расстрелянного свидетеля. На протяжении долгих лет семья жила с пониманием, что их родственник - враг народа. Сегодня храм Старое Вознесение для них - это знаковая точка на карте, кровно связанная с биографией каждого.

В семье петербурженки Татьяны Смирновой, также принявшей участие в мини-конференции, судьбу репрессированного прадеда обсуждать не боялись, наоборот, по ее признанию, все детство было пропитано разговорами о нем. Псаломщика Степанова Федора Степановича из деревни Кубасово Струго-Красненского района родные разыскивали на протяжении многих лет, надеясь на то, что он жив. Это история сотен тысяч русских людей: на самом деле все эти годы мужчины уже не было на свете - его расстреляли чуть ли не спустя месяц после ареста.

«Мы продолжим работу над проектом, - сказала в заключение мини-конференции Юлия Никифорова. - Все дороги тех, у кого родные прошли через репрессии тех лет, должны вести к Старому Вознесению». Добавим, что познакомиться с видеозаписью мини-конференции «Голгофа. Точка отсчёта: Псков. Старое Вознесение. Духовенство Псковской епархии в 20-30-е гг. ХХ века» вы можете на YouTube-канале Историко-краеведческой библиотеки имени Василёва по ССЫЛКЕ >>>

Елена Никитина