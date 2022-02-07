Общество

Александр Козловский оформил подписку на журналы великолукскому реабилитационному центру

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в общероссийской благотворительной акции «Дерево добра», оформив подписку на детские журналы для великолукского реабилитационного центра, который оказывает помощь детям с ограниченными возможностями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

За участие в акции Александра Козловского поблагодарила руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина. В настоящее время в центре, подписку для которого оформил парламентарий, проходят реабилитацию 506 детей, из них 320 – дети-инвалиды.

«Огромное спасибо вам за участие в нашей акции, за вашу активную гражданскую позицию, за позитивный пример неравнодушия для общества», - отметила руководитель псковского филиала «Почты России» и вручила депутату благодарственное письмо.

В свою очередь Александр Козловский поблагодарил Дарью Цилину за инициативы, которые, по его словам, направлены на благое дело. «Я думаю, мои однопартийцы тоже подключатся к благотворительной акции», - добавил он.

Кроме того на встрече стороны обсудили реализацию программы по ремонту почтовых отделений Псковской области, в частности, ремонт отделений в деревнях Дубрава и Переслегино Великолукского района.

Напомним, развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак ранее отмечал, что модернизация сельских отделений «Почты России» и расширение их услуг — это важнейший для страны проект, который охватывает 30 млн сельских жителей.