Общество

Девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ

По состоянию на 7 февраля девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей введены в следующих образовательных учреждениях региона:

в Средней общеобразовательной школе №1 города Порхова;

в Средней общеобразовательной школе №3 города Порхова;

в Локнянской средней школе;

в Себежской основной общеобразовательной школе;

в Невельской средней школе №5;

в Опухликовской средней школе Невельского района.

Кроме того, в Пустошкинском центре образования, Себежской средней общеобразовательной школе и Бежаницкой средней школе дистанционное обучение было продлено. Также на удаленную форму обучения из-за COVID-19 перевели Специальную (коррекционную) школу города Порхова.

Напомним, школы в Великих Луках и Великолукском районе перешли на дистанционную форму обучения до 13 февраля.

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Ранее сообщалось, что школы Пскова и Псковского района вернулись к очному обучению с 7 февраля.