По состоянию на 7 февраля девять школ в Псковской области переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей введены в следующих образовательных учреждениях региона:
Кроме того, в Пустошкинском центре образования, Себежской средней общеобразовательной школе и Бежаницкой средней школе дистанционное обучение было продлено. Также на удаленную форму обучения из-за COVID-19 перевели Специальную (коррекционную) школу города Порхова.
Напомним, школы в Великих Луках и Великолукском районе перешли на дистанционную форму обучения до 13 февраля.
Ранее сообщалось, что школы Пскова и Псковского района вернулись к очному обучению с 7 февраля.