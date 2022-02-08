Низкий процент тяжело заболевших после вакцинации от COVID-19 отмечают псковские медики

В реанимации Псковской областной клинической инфекционной больницы есть малый процент заболевших COVID-19, которые вакцинировались, но у них не сформировался поствакцинальный иммунитет. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Анастасия Повторейко.
Она также добавила, что гражданам с сопутствующими заболеваниями - сахарным диабетом, ожирением, ишемической болезнью, болезнями эндокринной системы - показана ревакцинация строго через шесть месяцев. Кроме того, им рекомендуется полный курс «Спутника V».