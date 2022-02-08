Время работы пунктов вакцинации изменилось в Псковской области

Изменилось время работы пунктов вакцинации в Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Так, в Пскове вакцинация против COVID-19 проводится в пунктах вакцинации:
- в спортивно-развлекательном парке «Простория» ежедневно с 10.00 до 17.00;
- в ТЦ «Акваполис» ежедневно с 10.00 до 17.00;
- в ТЦ «Империал» ежедневно с 10.00 до 17.00;
- в ТЦ «Рубин» по рабочим дням с 10.00 до 17.00, суббота-воскресенье с 12.00 до 17.00,
- в Ледовом дворце ежедневно с 9.00 до 17.00,
- в ТЦ «Фьорд Плаза» - ежедневно с 13.00 до 17.00.
Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.
Кроме того, продолжается вакцинация в подразделениях поликлиники в часы работы поликлиники:
- поликлиника №1 на улице Кузнецкой, 19,
- поликлиника №2 на улице Коммунальной, 23,
- поликлиника №3 на улице Индустриальной, 8.
Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи по номеру телефона колл-центра: 299-028. Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 53-49-42
Помимо этого, в Великих Луках вакцинация проводится:
- в ТЦ «Апельсин» по рабочим дням с 10.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям - с 11.00 до 14.00;
- в ТЦ «Рубин» по рабочим дням с 10.00 до 16.00, по субботам и воскресеньям с 09.00 до 17.00 (для организованных групп).
Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.