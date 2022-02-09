Общество

Анна Кузыченко оценила эффект от недели дистанционного обучения в школах Пскова

Неделя дистанционного обучения поспособствовала снижению уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в школах города Пскова, пока тенденции к повторному введению удаленного режима работы в школах нет. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко.

«Безусловно, мы всегда видим положительную динамику при выходе с дистанционного обучения с точки зрения разрыва распространения инфекций. Возможность не находиться в коллективах на территории школы позволила снизить скорость распространения и коронавируса, и ОРВИ как среди детей, так и среди педагогов», - отметила Анна Кузыченко.

Она напомнила, что в образовательных учреждениях города Пскова ежедневно идет мониторинг эпидемиологической обстановки. «Работа четко отслеживается на уровне здравоохранения, Роспотребнадзора, областного комитета по образованию. Пока тенденции к тому, чтобы что-то изменить в учебном плане, мы не видим», - сказала начальник управления образования городской администрации.

По ее словам, по состоянию на 9 февраля в Пскове на карантин по ОРВИ закрыты восемь групп в трех детских садах. Закрытых классов в школах нет ни по ОРВИ, ни по коронавирусу. Диагноз COVID-19 в настоящий момент подтвержден у 100 педагогов и около 500 учеников.

При этом на 4 февраля в Пскове на карантин из-за коронавируса были закрыты 16 классов и 26 групп в детских садах, болели инфекцией 160 педагогов и 530 учеников.

Напомним, школы Пскова и Псковского района вернулись к очному обучению с 7 февраля.