Общество

Депутаты поддержали предложение о награждении псковского режиссера Анны Дмитриевой

Депутаты Псковской городской Думы согласовали решение наградить медалью города «За заслуги перед Псковом» режиссера муниципального учреждения культуры «Дом офицеров» Анну Дмитриеву. Об этом с очередной 62-й сессии гордумы шестого созыва передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сессия проходит в Городском культурном центре в Пскове сегодня, 11 февраля. Из 25 депутатов на сессии присутствовал 21. Данное решение собравшиеся депутаты поддержали единогласно.

Напомним, кандидатуру Анны Дмитриевой для награждения медалью «За заслуги перед Псковом» выдвинула городская администрация. Представление к награждению единогласно одобрили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы.