Общество

Зюганова госпитализировали в одну больницу с Жириновским

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова госпитализировали в одну больницу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков.

Фото: пресс-служба Госдумы

«Эта информация требует дальнейшего подтверждения, но, по данным моего источника, в ЦКБ госпитализирован еще один лидер фракции, в данном случае, КПРФ - Геннадий Андреевич Зюганов. В тот же корпус, где лежит В. Жириновский», - сообщил Вячеслав Лысаков.

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Экс-парламентарий добавил, что, по словам самого Геннадия Зюганова, он трижды вакцинировался от коронавируса. «Пожелаем всем заболевшим выздороветь!» - заключил Вячеслав Лысаков.

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Напомним, 9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в центральную клиническую больницу в Москве. Позже появилась информация, что политик заразился штаммом коронавируса «омикрон».