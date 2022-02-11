Общество

Количество жертв COVID-19 в Псковской области превысило 1,5 тыс. человек

За минувшие сутки от коронавируса в регионе умерли еще пять человек. Общее количество жертв – 1504. Об этом сообщает официальный канал Псковской области.

За сутки зарегистрировано 811 новых случаев заражения (всего – 82374). Находятся на лечении (амбулаторном + стационарном) 9522 (9026+496). Выздоровело – 73291 (+166).

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Общая статистика по муниципальным образованиям: Псков – 26458, Великие Луки – 13556, Бежаницкий район – 1028, Великолукский район – 2200, Гдовский район – 1277, Дедовичский район – 1918, Дновский район – 629, Красногородский район – 761, Куньинский район – 755, Локнянский район – 771, Невельский район – 3512, Новоржевский район – 903, Новосокольнический район – 2462, Опочецкий район – 2574, Островский район – 3559, Палкинский район – 759, Печорский район – 1858, Плюсский район – 1260, Порховский район – 2708, Псковский район – 6720, Пустошкинский район – 1000, Пушкиногорский район – 958, Пыталовский район – 961, Себежский район – 1957, Струго-Красненский район – 1272, Усвятский район – 512.