Общество

Почти пять тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за неделю

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области в период с 7 по 13 февраля выросла по сравнению с предыдущей неделей в 1,8 раза (на 2 262 случая), в регионе выявили 4 909 случаев заражения. При этом заболеваемость в области за неделю остается ниже показателя по РФ на 12,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме среди выявленных случаев 4 722 проходят в форме ОРВИ, 81 – в форме внебольничной пневмонии. Активно выявлено 106 случаев бессимптомного течения инфекции.

По возрастной структуре наибольшая заболеваемость отмечается в группе от 30 до 49 лет - 33,8% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю (1659 случаев). В других группах выявлено:

дети до 17 лет - 23,5% (1 151 случай);

люди в возрасте от 50 до 64 лет - 21,1% (1 035 случаев);

люди в возрасте 65 лет и старше – 12,2% ( 601 случай);

люди в возрасте от 18 до 29 лет -9,4% (463 случая).

В 12 муниципальных образованиях отмечается заболеваемость выше среднеобластного уровня. Это Пустошкинский, Бежаницкий, Новосокольнический, Порховский, Невельский, Дедовичский, Пыталовский, Локнянский, Плюсский, Стругокрасненский, Островский районы и город Великие Луки.

В городе Пскове за неделю зарегистрировали 1 064 случая заражения.

«Вакцинация против COVID-19 — это единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям, их корректировке и отмене. Для создания иммунной прослойки против COVID-19 необходимо привить 80% взрослого населения региона. Но чем больше граждан будет привито, тем меньше будет заболеваемость», - отметили в Роспотребнадзоре.

Прививку против COVID-19 можно сделать в поликлинике по месту жительства, в прививочных пунктах, расположенных в торгово-развлекательных и спортивно-развлекательных центрах Псковской области.

В рамках постоянного мониторинга и надзора за циркуляцией штаммов вируса SARS-CoV-2 на территории области управление и его территориальные отделы еженедельно предписывают медицинским организациям выборочно брать мазки у граждан Псковской области. Взятые мазки направляют в научно-исследовательский институт на секвенирование.

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Получить консультацию по вопросам распространения коронавирусной инфекции, а также по другим вопросам, связанным со здравоохранением: записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом и другое можно по телефону горячей линии: 122.

«При тяжелом течении заболевания, при сильном ухудшении общего состояния вызовите врача. Соблюдайте режим изоляции. Строго следуйте рекомендациям врача», - посоветовали в ведомстве.

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Телефон Федерального дистанционного реанимационного консультативного центра по COVID-19: +7-800-200-46-46.

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в области остается на контроле управления Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.