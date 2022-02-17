Общество

Армен Мнацаканян обозначил приоритетные проблемы Пушкиногорского района

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян в ходе депутатского выезда в округ №9 обозначил приоритетные проблемы в поселках и деревнях Пушкиногорского района. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

Работа проходила совместно со специалистами администрации Пушкиногорского района и жителями крупных населенных пунктов района: Велье, Исса, Рубилово и в самом районном центре.

Так, жителям Велье не хватает благоустроенного общественного пространства со спортивным ядром. Кроме того, беспокоят вопросы водо- и энергоснабжения. В Иссе люди обеспокоены качеством воды и состоянием дорог. В Рубило активные граждане хотят обновления дома культуры. В самих Пушкинских Горах назрел вопрос капитального ремонта школы искусств и Дома культуры. Учреждения, как могут, содержат их в достойном состоянии, но время неумолимо, заметил Армен Мнацаканян.

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«Конечно, это далеко не все насущные инициативы. Пояснил, что их реализация не будет быстрой. Чтобы участвовать в региональных программах, в профильных нацпроектах, претендовать на федеральное финансирование, в том числе по таким новым направлениям, как "Комплексное развитие сельских территорий", нужно инициативы людей правильно и своевременно оформить документально. А это уже задача местных и вопрос их взаимодействия с областной администрацией. В свою очередь, готов всячески помогать и способствовать», - сказал Армен Мнацаканян.

По его словам, цель общения с самой активной частью населения – сбор предложений для дальнейшей работы специалистов администрации. «Сейчас действуют региональные и федеральные проекты и программы, для участия в которых нужно выполнить ряд шагов. Прежде всего – услышать людей», - подчеркнул он. Граждане в ближайшее время могут обратиться в районную администрацию со своими предложениями.