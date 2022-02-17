Более 420 жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса за сутки

422 жителя Псковской области вакцинировались от коронавируса за сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
Общее количество привитых составило 286 303 человека.
Первую аппликацию вакцины поставили 257 жителей региона. Всего - 288 674. На ревакцинацию отправились 256 псковичей. Повторно решили привиться 42 785 человек.
Таким образом, медики использовали 80% поступившей в регион вакцины.
«Ситуация непростая, поэтому напоминаю, что прививка доступна во всех муниципалитетах, и это единственный способ победить COVID-19», - добавил глава региона.