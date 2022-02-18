Общество

Дуэт из Пскова прошел в следующий этап проекта «Comedy Баттл» на ТНТ

Женский дуэт из Пскова «Жидкий шмель» прошел в следующий этап программы «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Программа вышла в эфир 18 февраля в 22.00.

Как сообщает «МК в Пскове», побороться за главный приз – пять миллионов рублей – из Пскова приехали Регина Рудченко и Александра Михайлова. Их выступление оценивали известные юмористы Иван Абрамов, Марина Кравец и Демис Карибидис.

Комментируя свое выступление, девушки подчеркнули, что сделали все, что от них зависело. По их словам, во время съемок они очень переживали.

Как сообщалось ранее, Регина работает менеджером кафе, а Александра – флористом. Участницы баттла дружат более 12 лет и считают, что дружба - главная «фишка» их дуэта.

«Все персонажи, которых мы показываем, похожи на нас в жизни. По нашему дуэту заметно, как долго мы вместе работаем. И от этого персонажи и общение между ними не выглядит наигранно и выдумано. Мы не претендуем на то, что наши шутки самые смешные, но за нашим общением на сцене определенно интересно наблюдать», - рассказали девушки.

Фото: телеканал ТНТ