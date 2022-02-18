Общество

Продолжение роста заболеваемости COVID-19 в Псковской области ожидают до конца месяца

Рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области продолжится до конца февраля. Такое предположение в интервью каналу «Общественное телевидение России» озвучил губернатор Михаил Ведерников.

«Мы прогнозируем, что рост (заболеваемости коронавирусом — ред.) будет до конца февраля, а дальше мы будем выходить на плато, тогда будем корректировать действующие ограничения», - сказал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что на данный момент в Псковской области сократили оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения. «Это вынужденная временная мера, сделано это исключительно для того, чтобы снизить нагрузку на медиков, она сейчас очень серьезная», - пояснил губернатор.

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Глава региона добавил, что уровень вакцинации от COVID-19 в области составляет около 71%, а привить 80% взрослого населения планируют к началу апреля.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Псковской области выявили 1 042 новых случая заражения коронавирусом.