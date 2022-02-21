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Общество

В Пскове вновь отложили суд над депутатом-яблочником по делу о публикации экстремистской символики

21.02.2022 18:10|ПсковКомментариев: 1

Псковский городской суд отложил судебное заседание по делу о публикации символики экстремистской организации в отношении депутата Собрания Завеличенской волости Псковского района от партии «Яблоко» Николая Кузьмина на 24 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сегодня, 21 февраля, в судебном заседании опросили сотрудника Центра «Э» УМВД России по Псковской области. Кроме того, представитель Николая Кузьмина предоставил суду письменную позицию, а также многочисленную документацию, которую изучит суд.

Напомним, Николая Кузьмина привлекают к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций). В мае 2017 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», находящейся в открытом доступе, он «осуществил публичное демонстрирование» символики экстремистской организации – общественного движения «Штаб Навального» («НАВАЛЬНЫЙ 20!8»). Названная организация решением Московского городского суда признана экстремистской, ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Ранее Николая Кузьмина вызывали в полицию за публикацию символики экстремистской организации. «Думаю, речь про какую-нибудь старую фотографию с Навальным, до которой никому и дела не было, пока товарищ майор не пролистал ленту лет на пять и не нашел правонарушение, которое в тот момент таковым не являлось», – предполагал он в Facebook.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Организация «Штабы Навального» признана экстремистской и запрещена в России, ликвидирована решением суда.

Судебное заседание 24 февраля начнется в 9:15.

Теги: #псков #экстремизм
Источник: Псковская Лента Новостей
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