Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области

Псковское региональное отделение российского Красного Креста объявило о сборе гуманитарной помощи в Псковской области для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в благотворительной организации.
Оперативный волонтерский штаб «Мы вместе» совместно с региональным отделением Российского Красного Креста открыл пункты гуманитарной помощи для беженцев. Псковичи могут передать в пункты сбора гуманитарной помощи продукты питания длительного срока хранения, детское питание, постельные принадлежности, одежду, обувь, предметы личной гигиены, канцелярские товары, детские игры и игрушки, бытовую технику.
Принимаются только новые вещи. С полным списком потребностей можно ознакомиться на сайте.
В рамках работы объединенного штаба «Мы вместе» Красный Крест начал общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев с территории юго-востока Украины, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Счет для сбора пожертвований открыт на сайте. По вопросам пожертвования можно обратиться по телефонам:
С памяткой по собору вещей для нуждающихся можно ознакомиться здесь.