Общество

Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области

Псковское региональное отделение российского Красного Креста объявило о сборе гуманитарной помощи в Псковской области для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в благотворительной организации.

Оперативный волонтерский штаб «Мы вместе» совместно с региональным отделением Российского Красного Креста открыл пункты гуманитарной помощи для беженцев. Псковичи могут передать в пункты сбора гуманитарной помощи продукты питания длительного срока хранения, детское питание, постельные принадлежности, одежду, обувь, предметы личной гигиены, канцелярские товары, детские игры и игрушки, бытовую технику.

Принимаются только новые вещи. С полным списком потребностей можно ознакомиться на сайте.

В рамках работы объединенного штаба «Мы вместе» Красный Крест начал общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев с территории юго-востока Украины, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Счет для сбора пожертвований открыт на сайте. По вопросам пожертвования можно обратиться по телефонам:

Псковское региональное отделение: город Псков, улица Советская, 85. Телефон: +7 (8112) 72-09-11, e-mail: 60region@redcross.ru, специалист - РО РКК Александр Гирилюк.

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области: город Псков, улица Конная, 2. Телефон: +7 (953) 236- 33-21, e-mail: 89532363321@mail.ru.

С памяткой по собору вещей для нуждающихся можно ознакомиться здесь.