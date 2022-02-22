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День защитника Отечества отмечают в России

День воинской славы — День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля. В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».

Федеральным законом №48-ФЗ «О внесении изменения в первую статью Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что «согласно внесенным изменениям, День воинской славы России, 23 февраля, переименован в День защитника Отечества...». Праздник является официальным выходным днем. Поздравляют на 23 февраля не только мужчин, а еще и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.

Отметим, до 1917 года днем Русской армии являлся праздник — День святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем русских воинов.

Напомним, несколько мероприятий в День защитника Отечества организуют и в Псковской области.

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Ранее сообщалось, что в микрорайоне Кресты города Пскова запланировано проведение торжественного митинга и парада войск Псковского гарнизона.