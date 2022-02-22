Почти 288 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса

287 881 человек в Псковской области привился двумя компонентами вакцины от коронавируса, за прошедшие сутки вакцинацию завершили 296 из них. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Глава региона в очередной раз напомнил псковичам о важности вакцинации. «Подавляющее большинство ковид-пациентов, которые проходят лечение в стационарах, не были привиты», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки в Псковской области привились 182 человека, всего - 289 913. Ревакцинировались в регионе 43 913 человек (+128). Использовано в области на данный момент 80,5% поступившей вакцины.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Псковской области выявили 937 новых случаев заражения коронавирусом.