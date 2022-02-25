Вопрос вакцинации пожилых псковичей обсудят с Советом ветеранов

Вопрос вакцинации пожилых псковичей проработают с Советом ветеранов. Такое предложение в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 25 февраля, внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Очевидно, по уровню вакцинации мы не дотягиваем (до необходимого числа привитых от коронавируса - ред.) среди людей в возрасте от 65 лет, давайте поработаем этот вопрос с Советом ветеранов, посмотрим, что еще можно сделать, какие аргументы найти и убедить людей привиться», - сказал Михаил Ведерников.
На предложение ответила первый вице-губернатор Вера Емельяненко. «Принято, отработаем за следующую неделю», - ответила она.