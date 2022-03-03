Общество

Спецоперация в соцсетях

Кажется, мир социальных сетей никогда не будет прежним. Как и весь мир целиком. В связи со сложившейся ситуацией, в соцсетях началась настоящая информационная война. По работе некоторых площадок бьют не только санкции и боты-комментаторы, но и Роскомнадзор, который уже сделал практически недоступными для россиян Facebook и Twitter. Похоже на какое-то сумасшествие, как и все происходящее вокруг.

В целом, в последние годы соцсети стали одним из важных источников информации. Особенно сильно это заметно в кризисных ситуациях. Во время масштабных конфликтов часть людей перестает доверять официальным и государственным источникам информации, поэтому многие стараются найти в интернете очевидцев событий, которые могли бы подтвердить происходящее фото или видео.

С другой стороны, именно социальные сети становятся главной «губкой» впитывающей множество фейк-ньюс. Это благодатная среда для их создания и распространения. Люди не просто читают фейк-ньюс, но и активно пересылают друзьям и знакомым. А дальше этот снежный ком начинает жить своей жизнью и наращивается уже сам по себе. В соцсетях мы видим множество фото и видео с ранеными и пленными. При этом, какие-то из роликов были записаны еще в 2014 году; видим разбитую технику непонятного происхождения; а кто-то вообще выдает видео из Сирии за украинские. Все участники конфликта, жаждущие поживиться на нем, используют одни технологии. Вместе с информационной войной идет и война с фейк-ньюс.

Одной из главных политических сетей на этой неделе стал TikTok. Видео с пропагандой на любой вкус просто заполонили его. С одной стороны, соцсеть для многих стала источником прямой информации о конфликте, при этом изобилие фейков просто поражало воображение. На фоне общей истерии резко вверх поползла и популярность Telegram, работу которого в России и Украине на днях тоже задумывался ограничить Павел Дуров.

В связи с замедлением работы популярных соцсетей (Facebook, Twitter и Instagram), люди массово стали регистрироваться в Telegram. Этот факт подтверждает и статистика телеграм-канала Псковской Ленты Новостей, который и так был абсолютным лидером среди псковского TG-сообщества. На этой неделе количество подписчиков превысило отметку в 5 тысяч человек. Очень жаль, что поводом для роста стали эти трагические события.

Взрыв популярности приложения связан еще и с тем, что еще в конце прошлой недели популярные блогеры, общественники и политики массово стали призывать свою аудиторию подписаться на их Telegram-каналы. Якобы это связано с возможной блокировкой Instagram. Многие россияне последнюю неделю жалуются на то, что приложение работает с перебоями. Я, честно скажу, ничего серьезного не заметила. Из очевидного – не работает функция добавления музыки в сторис, охваты постов немного упали, но это и понятно. Сейчас людям нужна информация, а не фотографии котиков. Хотя психологи настоятельно всем рекомендуют как раз сконцентрироваться на чем-то хорошем и простом, а не листать бесконечно жуткие новостные ленты, переполненные фейками.

В субботу завел свой Telegram-канал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Эту информацию он опубликовал в Instagram, чтобы переманить в новую для него сеть активное ядро аудитории. Честно, до его поста казалось, что инстаграму ничего особенно не угрожает. Площадка в России очень популярна, приносит миллионные доходы русскоязычным блогерам, а соответственно и владельцам приложения. Но пост губернатора как-то немного напугал.

«В связи с происходящими событиями платформа Instagram в России может быть заблокирована. Чтобы при любых обстоятельствах иметь возможность доносить до вас самые свежие новости, актуальную информацию, позицию руководства администрации Псковской области по самым разным вопросам, общаться напрямую с жителями региона, я создал телеграм-канал», - написал губернатор.

Написал, и за сутки его телеграм-канал стал самым популярным в Псковской области. Не смотря на то, что Михаил Ведерников, видимо, не может побороть свою любовь к Instagram - он ничего не выкладывал в Telegram с 27 февраля, это не помешало ему набрать уже почти 14 тысяч подписчиков. По псковским меркам цифры невероятные.

Свой канал завел и глава администрации города Борис Елкин. Этот факт сильного удивления не вызвал, он уже зарекомендовал себя как активный пользователь соцсетей и сторонник прямого диалога с горожанами. Создание телеграм-канала было вопросом времени. Судя по контенту, каналы появились не как главное средство пропаганды в это непростое время, а просто стали дублем постоянно используемых политиками соцсетей.

Что же касается остальных псковских каналов, то и их аудитория значительно выросла за последнюю неделю. По темпам роста и постинга можно однозначно сказать, что Telegram стал главным каналом получения краткой и актуальной картины происходящего. Хоть и фейков там тоже великое множество. Сейчас вообще к любой информации в соцсетях нужно относиться критически. Возможно, вас и не хотят обманывать, но информационные потоки настолько велики, что какие-то фейк-ньюс могут затесаться где угодно.

Что же касается активности остальных псковских политических деятелей в соцсетях? В целом, многие ЛОМы стараются под разными предлогами уклониться от высказывания своей позиции. Это относится не только к политической элите региона, но и к представителям культурной общественности, деятелям церкви, науки, образования, спорта. Молчание красноречиво. В целом псковская общественно-политическая публика замерла в ожидании.

Но так действуют не все. Есть и те, кто активно наращивает влияние и количество подписчиков, открыто высказываясь по ситуации. При этом не важно, какую сторону они поддерживают. Жители соцсетей раскололись на два очевидных лагеря – сторонники, хейтеры и боты найдутся для любого. Среди тех, кто поддерживает действия России засветились коммунисты и единороссы. В подобном ключе высказываются лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко и один из старейших псковских единороссов Виктор Антонов.

К ярким представителям противоположной позиции относятся представители псковского «Яблока» — Лев Шлосберг, депутаты Артур Гайдук, Николай Кузьмин. Они высказываются резко против российской позиции на Украине. Что, конечно, находит отклик среди подписчиков. Например, канал Льва Шлосберга за последние 7 дней вырос почти на 3 тысячи подписчиков, а суммарный охват постов составляет почти 400 000 просмотров.

Чего еще ждать от соцсетей в ближайшее время непонятно. В один миг наш социальный мир может схлопнуться. Причем, с какой стороны придет беда, непонятно. Блокировкой аккаунтов и ограничениями в доступе к некоторым соцсетям россиянам угрожают и сами создатели, осуждая действия России на Украине, и наш родной Роскомнадзор, якобы сдерживая негативное влияние и фейк-ньюс. Возможно, особенно тревожным людям стоит и самим ограничить потребление контента в соцсетях. Но если уж вы решили черпать оттуда информацию, не забудьте сомневаться во всем, что видите.

Ксения Журавкова