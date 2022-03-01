Общество

Площадка для «открытого диалога о войне» может появиться на Кургане Дружбы

Интерактивный музей Великой Отечественной войны планируют создать на Кургане Дружбы в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

1 марта в администрации области состоялась встреча губернатора Михаила Ведерникова и государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Дмитрия Мезенцева. На мероприятии также присутствовал специальный представитель президента Республики Беларусь Владимир Шейман.

Михаил Ведерников поблагодарил гостей за участие в памятных мероприятиях, посвященных 22-й годовщине подвига десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ.

«Для жителей Псковской области это особенный день. Очень важно сегодня показать, что мы вместе», — отметил губернатор.

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Дмитрий Мезенцев в свою очередь отметил то внимание, которое оказывается родственникам павших воинов со стороны руководства Псковской области. «Побывав в дивизии, мы почувствовали сплоченность. Тот разговор, который состоялся у вас с родственниками, очень важен», — поделился он.

В ходе встречи стороны обсудили возможность создания интерактивного музея Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы в Себежском районе. Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что он может стать площадкой для «живого и открытого диалога о войне». Экспозиция музея также может быть собрана общими усилиями.

Михаил Ведерников в свою очередь добавил, что Курган Дружбы десятилетиями служит площадкой для встречи ветеранов из трех стран. «Свидетелей того времени остается все меньше, и нам нужно развивать новый формат мероприятия с акцентом на молодежь. У нас очень тесные связи с Республикой Беларусь, в том числе по линии молодежной политики, и Курган Дружбы станет еще одной площадкой для взаимодействия», — подчеркнул глава региона.

Также участники встречи обсудили возможности для двустороннего взаимодействия в строительной сфере, в образовании, сельском хозяйстве и промышленности. «Мы открыты для сотрудничества и готовы к реализации проектов, которые были бы выгодны как Псковской области, так и Республике Беларусь», — сказал в завершение встречи губернатор Михаил Ведерников.