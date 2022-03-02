Общество

Первую партию гуманитарного груза из Псковской области отправили беженцам из Донбасса

Первую партию гуманитарного груза, собранного Псковским региональным отделением «Единой России» для эвакуированных из Донбасса жителей, отправили в Ростовскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»

«Хочу выразить огромную благодарность за добросердечность всем жителям Псковской области, которые откликнулись на призыв и приняли участие в сборе гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Депутаты "Единой России" всех уровней, предприниматели, общественники, спортсмены, представители диаспор, другие неравнодушные люди с первого дня объявленного сбора активно подключились к вопросу оказания помощи беженцам. Поток желающих помочь людям, попавшим в трудную ситуацию не прекращается. Люди и сейчас приносят в пункты сбора необходимые людям вещи: постельное белье, гигиенические принадлежности, продукты питания. Волонтеры в ежедневном режиме занимаются сортировкой вещей и подготовкой их к транспортировке. Мы своих не бросаем! И всегда поможем тем, кто нуждается в поддержке!» — отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

В Ростовскую область отправили нескоропортящиеся продукты, воду, постельные принадлежности, средства личной гигиены, вещи для детей, в том числе канцелярские принадлежности, игрушки. Всего в регионе собрали около 20 тонн гуманитарной помощи. Пункты ее сбора продолжают работать во всех 26 местных отделениях партии.

«Сложившаяся ситуация в Донбассе не может оставить в стороне ни одного жителя нашего региона. Люди оказались в беде и были вынуждены покинуть свои дома, переехать, чтобы остаться в безопасности. И наши спортсмены сразу откликнулись, как узнали о сборе помощи для эвакуированных мирных жителей Донбасса. Мы собрали и принесли продукты и вещи, необходимые людям. А также наши спортсмены, представители дагестанской диаспоры приняли активное участие в сортировке и погрузке гуманитарной помощи для доставки адресатам», — рассказал руководитель псковской городской федерации ММА, председатель дагестанской диаспоры в Пскове Руслан Мурадалиев.

В отделении партии отметили, что пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса в Псковской области также работают во всех муниципальных образованиях региона на базе волонтерских штабов всероссийской акции «Мы вместе».