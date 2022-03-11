Общество

Шойгу вручил медали двум отличившимся во время спецоперации на Украине псковичам

Министр обороны РФ Герой России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве вручил государственные награды псковским десантникам, которые отличились в ходе специальной операции на Украине.

Как сообщает РИА Новости, медалью «За отвагу» награжден командир ремонтного отделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии младший сержант Александр Голубев. Сообщается, что 27 февраля «в ходе движения в составе колонны он был атакован националистами». Военнослужащий занял оборону и отбил первую атаку противника. При ведении боя проявил мужество, отвагу и самоотверженность, получил пулевые ранения, но из боя не вышел.

Командир взвода 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии старший лейтенант Валерий Жуков 27 февраля, находясь в составе разведывательной группы, обнаружил места скопления военной техники и живой силы противника. Он передал координаты обнаруженных позиций противника для нанесения артиллерийского удара, способствовавшего продвижению основных сил. На обратном пути его группа попала под обстрел. В ходе боя старший лейтенант получил ранения, однако смог самостоятельно выйти к основным силам. Боец также награжден медалью «За отвагу».

Ранее все военнослужащие были награждены государственными наградами указом президента РФ Владимира Путина.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.