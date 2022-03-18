Александр Козловский принял участие в доставке гуманитарной помощи в ДНР

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский вошел в состав делегации депутатов Госдумы, которые от партии доставили гуманитарную помощь в освобожденный поселок Талаковка в ДНР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Они привезли жителям поселка, расположенного недалеко от Мариуполя, продуктовые наборы.
Также депутаты посетили Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение Минздрава ДНР и Республиканский травматологический центр, пообщались со служащими народной милиции ДНР, которые проходят лечение. Они передали каждому из медицинских учреждений по 50 продуктовых наборов для военных.
«Сейчас такая поддержка крайне важна для мирных жителей и военных», - отметил Александр Козловский и добавил, что «Единая Россия» регулярно доставляет гуманитарный груз на Донбасс, а также помогает эвакуированным жителям Донбасса.
Напомним, Псковское региональное отделение «Единой России» уже направило около 40 тонн гуманитарной помощи «Единая Россия» эвакуированным жителям Донбасса. Сбор помощи нуждающимся продолжается. Жители региона все необходимое для беженцев могут принести в местные отделения «Единой России». В Пскове пункт сбора находится по адресу: улица Гоголя, 9. Интересующую информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 66-25-12.
В пресс-службе отметили, что в Псковской области работают также пункты сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса во всех муниципальных образованиях региона на базе волонтерских штабов всероссийской акции «Мы вместе».