Общество

Михаил Ведерников и Борис Елкин посетили выставку в честь воссоединения Крыма с Россией

Выставку, приуроченную к 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации города Пскова Борис Елкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Экспозиция, где представлены архитектура, пейзажи и кухня Крыма, открылась в пятницу, 18 марта, в Детском парке города Пскова. Она работает в интерактивном режиме: увидеть пейзажи и красоты Крыма, узнать больше о наиболее узнаваемых и красивых объектах крымской архитектуры, а также изучить рецепты популярных блюд национальной кухни, можно просто наведя камеру смартфона на QR-код, расположенный под фотографией.

Волонтеры дарили посетителям выставки набор семян цветов и растений, которые растут на территории полуострова, открытки с яркими видами Крыма и угощают конфетами «Ласточка».

Организаторы выставки — комитет по культуре совместно с Театрально-концертной дирекцией Псковской области.

Смотрите также Крымские пейзажи и рецепты можно увидеть на уличной выставке в Пскове

Напомним, 18 марта 2014 года вписано в историю России как день восстановления исторической справедливости. В этот день по итогам общенародного референдума был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов Российской Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.