Общество

Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы

Препараты для лечения щитовидной железы поставят в Псковскую область до конца месяца. Первые поставки могут быть уже на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении.

Он назвал нехватку этих препаратов очень чувствительной темой и подчеркнул, что они находятся в сфере ведения Росздравнадзора.

«Исчезновение конкретнно этих лекарств вызвано исключительно нездоровым ажиотажным спросом», - подчеркнул глава региона и добавил, что в целом годовое потребление препарата в стране составляет 11,5 миллионов упаковок, но уже сейчас в гражданском обороте находится 12 млн.

«Попросту говоря, скуплено все, что было в аптеках. в дополнение к сложностям в логистике это и вызвало исчезновение препаратов. Проблема федеральная, и ее решением занимаются», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона призвал не скупать сразу все упаковки препарата, когда их доставят в Псковскую область. «Иначе пойдем по второму кругу», - предупредил Михаил Ведерников.