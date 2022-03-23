Общество

Комики из Пскова отправились на кастинг телепрограммы «Открытый микрофон»

Комики из города Пскова отправились на кастинг телепрограммы «Открытый микрофон» от канала ТНТ. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил представитель псковского юмористического объединения «Фэктс» Илгар Шарифов.

Фото: группа объединения «Фэктс» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вчера поездом приехали в Москву, сегодня нам уже выдали бейджи участников фестиваля и программу. Она очень насыщенная, помимо самих выступлений, там будет пенная вечеринка, квиз и другие необычные занятия. Но для нас, конечно, главное - хорошо выступить, хотелось бы попасть в эфир, а лучше - пройти во второй, третий этап... Надеемся на лучшее!» - рассказал Илгар Шарифов.

«Открытый микрофон» - это оригинальный юмористический проект телеканала ТНТ, его участники выступают в жанре стендап и борются за 3 000 000 рублей. Всего город Псков на кастинге будут представлять пять юмористов: Илгар Шарифов, Станислав Романов, Егор Полковников, Иван Исаков и Анастасия Каленова. Все они - члены юмористического объединения «Фэктс».

Ранее сообщалось, что две псковички, которые также входят в указанное объединение, прошли во второй этап другой юмористической программы на телеканале ТНТ – «Comedy Баттл». За главный приз – пять миллионов рублей – борются Регина Рудченко и Александра Михайлова.