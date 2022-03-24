Роспотребнадзор проверил пункты размещения для беженцев в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Фото: Санаторий «Голубые озера» / «ВКонтакте»
На территории Псковской области подготовили два пункта временного размещения (ПВР) - на базе санатория «Голубые озера» в деревне Опухлики Невельского района и на базе оздоровительного лагеря «Стремительный» в деревне Печки Печорского района.
Специалисты регионального управления Роспортебнадзора провели контрольные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в ПВР, в том числе проконтролировали условия проживания, организацию водоснабжения и водоотведения.
Все ПВР обеспечили питьевой и горячей водой, а также отоплением. Кроме того, во всех ПВР созданы условия для приготовления горячего питания.
В ходе контрольных мероприятий в ПВР специалисты провели 35 замеров параметров микроклимата. Нарушений в ходе них не выявили. Помимо этого, провели исследования 13 проб питьевой воды. Все они соответствовали гигиеническим нормативам. Сотрудники пищеблоков прошли медицинские обследования.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области продолжит контроль за условиями размещения и питания эвакуируемого населения по прибытии его на территорию региона.