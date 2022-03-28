Елена Полонская передала беженцам из Донбасса продукты и игрушки

Глава города Пскова, региональный координатор проекта «Единой России» - «Крепкая семья» Елена Полонская присоединилась к акции по сбору помощи беженцам из Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Она передала в пункт сбора помощи продукты и товары первой необходимости для семей с детьми: конфеты, печенье, чай, кофе, мягкие игрушки, конструктор и другое. Елена Полонская попросила всех псковичей, желающих ее поздравить с днем рождения, принести в качестве подарка гуманитарную помощь для нуждающихся.
Псковское региональное отделение «Единой России» продолжает сбор гуманитарной помощи для эвакуированных мирных жителей из Донбасса. Жители региона все необходимое для беженцев могут принести в местные отделения партии. В Пскове пункт сбора находится по адресу: улица Гоголя, 9 (телефон: 8-8112-66-25-12), а в Великих Луках по адресу: улица Некрасова, 10 (телефон 8-8115-34-80-11).
Сейчас есть запрос на следующее: детское питание, гигиенические средства, продукты с длительным сроком хранения, вода, постельное белье, канцтовары, бытовая техника и многое другое. Каждый, кто хочет оказать помощь, может принести продукты или вещи в пункт сбора в своем муниципальном образовании.