Общество

Псковские медики начали переходить на аналоги дефицитных лекарств

Российские и, в частности, псковские медики начали переходить на аналоги дефицитных лекарств. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-аккаунте.

Глава региона отметил, что некоторые позиции из перечня дефицитных лекарств вернулись в продажу. В их числе - «Эутирокс» и «L-Тироксин», которые применяются для длечения болезней щитовидной железы.

«По другим препаратам ситуация сложнее. Объясню проблему на примере лекарств для инсулинозависимых. В частности, тяжело достать "Новорапид". Его сейчас выписывают только детям до 7 лет и тем, у кого есть доказанная непереносимость других препаратов. По нему, как и по целому ряду других лекарств есть проблемы и при поставке, и при закупке. Это связано как с нарушением логичестических цепочек, так и с увеличением цен», - пояснил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что в системе здравоохранения начался системный пеерход на «более предсказуемые аналоги», которые всегда есть на рынке. Соответсвующие рекомендации Минздрав уже довел до врачей, добавил губернатор.

«Никто не может гарантировать, что все препараты вернутся и останутся на рынке, поэтому если вы столкнулись с дефицитом конкретных лекарств, необходимо обратиться к профильному врачу. Он даст необходим консультацию по препаратам и при необходимости выстроит схему лечения аналогами», - заключил Михаил Ведерников и напомнил, что записаться наконсультацию к врачу можно по телефону 122.